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Hakan Çalhanoğlu Bundesliga'ya mı dönüyor?

Hakan Çalhanoğlu Bundesliga'ya mı dönüyor?

Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Leipzig ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 21:36 - Güncelleme: 10-01-2019 21:36

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoglu, Red Bull Leipzig yolunda. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun gitmesine olumsuz rapor verdiği 25 yaşındaki futbolcu, buna rağmen gönderilecek.

Alman Kulübü'nün transfer için yaptığı teklifin 20 milyon Euro civarında olduğu ve prensipta anlaşma sağlandığı dile getiriliyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun transfer öncesinde arasının çok iyi olduğu Gattuso ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşme olmadan teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.

Yıldız futbolcu 2017 Temmuz'unda Bayer Leverkusen'den Milan'a 21,3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Hakan bu sezon Milan formasıyla çıktığı resmi mücadelelerde 22 maçta 1 gol ve 9 asist kaydetti.

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