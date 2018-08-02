Hakan Çalhanoğlu aldatıldı mı hamile eşinden boşanıyor!

Milan'da top koşturan, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluk aşkı, Sinem Gündoğdu ile olan evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor, en kısa zamanda çiftin boşanacağı söyleniyordu. O iddialar doğru çıktı. Hakan Çalhanoğlu, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarının ardından eşi Sinem Gündoğdu'dan zehir zemberek cevap gecikmedi.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI; Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu evliliğiyle ilgili açıklama yaparak boşanacağını açıkladı. ' 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım” ifadelerini kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun hemen ardından eşi Sinem Gündoğdu zehir zemberek açıklamalarda bulundu.



