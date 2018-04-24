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Hakan Bayrakçı'nın Selahattin Demirtaş kehaneti

Hakan Bayrakçı'nın Selahattin Demirtaş kehaneti

SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yüzde 15 oy alabileceğini iddia etti. Bayrakçı ayrıca CHP seçmeninin Abdullah Gül'e soğuk olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 09:37 - Güncelleme: 24-04-2018 09:39

SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yüzde 15  oy alabileceğini söyledi. Bayrakçı, "Anketlerden sağlıklı cevap almak imkânsız çünkü cevap veren kişilerin yüzde 15’i korktuğu için yanlış bilgi beyan ediyor. OHAL’den dolayı insanlar işten atılma korkusu yaşıyor." iddiasında bulundu. Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Bayrakçı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP TABANINDA İYİ PARTİ'YE SEMPATİ VAR MI?
Tabii var. Zaten İYİ Parti’nin seçmen ağırlığı CHP seçmeninden oluşuyor. Sol ile hiç alakası olmamış insanlar şu anda CHP’ye oy veriyorlar. İYİ Parti en yüksek oyunu CHP’den alacak.

CHP'YE İLHAN KESİCİ'Yİ ÖNERDİ
Evet, daha uygun başka biri yok ki… Herkesten oy alacak olan o. Kesici 3 dönemdir CHP Milletvekili. Bir insan daha ne kadar CHP’li olabilir? Aynı zamanda merkez sağ kökenli; Anavatan’dan belediye başkan adayı ve milletvekiliydi. Aynı zamanda Demirel Ailesi’nin damadı. Ekonomiyi de çok iyi biliyor. Son düzlükte seçimi alabilecek kişiyi tarif ediyorum. Bu tipte bir CHP adayı olmaması halinde Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanabilir. İkinci tura kalmaz. Bu arada Muharrem İnce’nin de altını çizmeden geçemeyeceğim.

HDP İÇİN O KİŞİ DEMİRTAŞ'TIR
Bir siyasi parti en yüksek oyu alabileceği adayla seçime gitmeli. HDP için o kişi Demirtaş’tır. Çünkü söylemi bu ülkede tuttu, beğenildi. MHP’liler bile onu izledi.

TUTUKLU OLMASI DEZAVANTAJ OLMAZ MI?
Hayır, aksine avantaj. Ortada mağduriyet var. Yüzde 12 alacakken, yüzde 15 alabilir. Meral Akşener veya CHP’nin benim tarif ettiğim tipte göstereceği bir aday finale kalabilir. Onlardan biri kalırsa, o zaman seçim kafa kafaya hale gelir. Tayyip Erdoğan her halükârda 46-47’nin altında kalmaz.  

ABDULLAH GÜL ADAY OLURSA NE OLUR?
Abdullah Gül tabii ki önemli bir faktör olur. Ama CHP seçmeninin en az yüzde 30’unun gözleri laik bir aday arar. Esasen CHP de bunu yapamaz. CHP, Abdullah Gül’ü destekleyen bir açıklamanın altına giremez. Çünkü CHP 90 yıldır en büyük mücadeleyi laiklik ile ilgili konularda verdi. Bağımsız, özgür düşünen Türk kadınının ve laik düşüncenin daima merkezi oldu. Hal böyle olunca tutup da siyasal İslam’dan gelen birinin aday gösterilmesini CHP’nin hiçbir üyesi affetmez.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Abdi ibrahim 24 Nisan 2018 10:05 7 düvel bir olmuş yüzyıl sonra torunları yine saldırıyor. Saldırın bakalım siz bir hesabınız varsa Allah’ın da bir hesabı var.

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