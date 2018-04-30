Hakan Baş'ın güzel kız yorumuna Bensu Soral bakın ne cevap verdi!

Yakın zamanda evlenecek olan İş insanı Hakan Baş ve oyuncu nişanlısı Bensu Soral önceki akşam Ulus Sunset'te yemek yerken görüntülendiler. İkili mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Hakan Baş nişanlısı Bensu Soral için “Evlendikten sonra işine devam edecek. Muhteşem bir oyuncu. Güzel kız rollerinde çok başarılı” diye konuştu. Bu sözlere bozulan Bensu Soral "Yeni filmde bu algıyı yıkacağım" dedi.

Bensu Soral Eylül’de Beşiktaş Four Seasons Bosphorus’ta yapılacak düğününe dair şunları söyledi: “Her şey yolunda. Daha 5 ay var. Stres yok, telaş yok. Hiç heyecanlanmıyorum bile.” Bensu Soral evlendikten sonra oyunculuğu bırakmayacağını söyledi. Hakan Baş bu arada devreye girip “Bensu muhteşem bir oyuncu. Güzel kız rollerinde çok başarılı” dedi. Bensu Soral gülerek “Bu güzel kız algısını ‘Organize İşler’ filmindeki rolümle yıkacağım inşallah” diye konuştu. Çift Temmuz 2015'ten beri birlikte.