Hakan Aysev 6'ncı kez evlendi

Hakan Aysev, yaptığı evliliklerle ilgili Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" demişti.

Evren Aysev ile nikah masasına oturan Hakan Aysev, güzel haberi sosyal medya hesabından "Mutluluğun ve güzelliklerin bizi bulduğu gibi;bu yolda inanan herkesi de bulması dileğimizle..." notuyla duyurdu.

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Aysev, yaptığı evliliklerle ilgili "Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum" demişti.

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Türk Pavarotti olarak anılan Hakan Aysev, 10 Ocak 1968 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. 13 yaşındayken anne ve babası boşandı. Annesinin ısrarı ile konservatuvar sınavlarına girdi ve kazandı. 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimine başladı, 1988 yılında mezun oldu. 1987 yılında 6. Belvedere Şan Yarışması’nda En İyi Genç Şarkıcı ödülünü alarak final konserine katıldı.

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