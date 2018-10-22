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Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

ABD'li rahip Brunson'un tahliye edilmesinin arından ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla'nın serbest kalacağı iddia ediliyor. Söz konusu iddiaları değerlendiren gazeteci Zeynep Gürcanlı, Atilla'nın tahliyesi için 25 Temmuz'u işaret etti.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 09:00 - Güncelleme: 22-10-2018 09:00

ABD ile Türkiye arasındaki kriz ev haspsinde tutulan rahip Brunson'un tahliye edilmesi ve ülkesine dönmesinin ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahip Brunson konusunda ABD Başkanı Trump'a "Bu can bu bedende olduğu sürece o teröristi alamazsın" çıkışından iki ay sonra, Brunson'un tahliye edilmesi pek çok iddiaları da bereaberinde getirdi.

"Trump'ın pazarlık yapmadık, fidye de ödemedik" çıkışına rağmen pek çok gazetede Brunson'a karşılık ABD'de tututklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdürü HAkan Atilla'nın serbest bırakılacağı yazıldı.

HAPİS CEZASI 25 TEMMUZ'DA BİTEBİLİR: Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı, "Hakan Atilla 25 Temmuz'da serbest" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü yazısında, Atilla'nın serbest bırakılacağı iddalarını ABD'deki yargı sistemi ışığında değerlendirdi. Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönebilmesi için, üst mahkemeye yapılan başvurunun geri çekilmesi gerektiğini belirten Gürcanlı, Atilla'nın hapis cezasının 25 Temmuz'da biteceğine dikkat çekti. Gürcanlı yazısında şu ifadeleri kullandı;

ATİLLA DAVASINDA İKİ TEMYİZ BAŞVURUSU VAR: ABD'de karara bağlanmış bir dava temyize giderse o davanın sanığı otomatik olarak iade kapsamından çıkıyor. Hakan Atilla davasında, bir değil iki temyiz başvurusu var. Atilla, avukatları aracılığıyla üst mahkemeye resmen başvurmuş durumda. (Atilla, duruşmalar boyunca hep masum olduğunu söyledi. Şimdi de bunu kanıtlamak için ABD yargısından masum olduğuna ilişkin bir karar çıkarmayı sonuna kadar zorlamasını beklemek mümkün.)

BİR AN ÖCE UÇAĞA BİNMESİ İÇİN...New York Güney Bölge Federal Savcılığı da Hakim Richard Berman'ın Atilla'ya verdiği 32 ay cezanın “az olduğuna” kanaat getirip hapis cezasının artırılması için resmen temyize gitti. Dolayısıyla, Hakan Atilla'nın “her an uçağa bindirilmesi” için öncelikle temyiz başvurusunu çekmesi gerekiyor. Üst mahkemeye Atilla adına yapılan başvuru hâlâ duruyor…

SAVCILIĞIN TEMYİZDEN VAZGEÇMESİ LAZIM: Sadece Atilla'nın başvurusunu çekmesi de yetmiyor…Savcılığın da ayrıca temyizden vazgeçmesi lazım. (“Trump yönetimi isterse, savcılık temyizden vazgeçer” diyenler olacaktır. Ancak Amerikan yargısının, Washington'daki yönetimden öyle pek de etkilenmediğini görmek için bizzat Trump ve ekibi aleyhine yürüyen soruşturma ve davalara bakmak yeter.) Hakan Atilla'nın aldığı hapis cezasının da 25 Temmuz'da bittiğini buraya not düşelim. Yandaşların “her an Türkiye'yi gelebilir” derken, cezanın resmen bittiği 25 Temmuz 2019'u kastediyor olması da muhtemel tabii!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yürük Efe 22 Ekim 2018 09:13 Hakan Atilla bir suçlu değil, bir rehindir. ABD Yargısının Yürütmenin etkisinde kalmasının bir sonucu olarak rehin alınmıştır.

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