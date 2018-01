Hakan Atilla kimdir aslen nereli? Eşi ve ailesi...

Hakan Atilla son günlerin en merak edilen isimlerinden biri haline geldi. ABD'de tutuklanan Mehmet Hakan Halkbankası eski genel müdürü. Reza Zarrab davasına dahil olduktan sonra Zarrab itirafçı o da sanık oldu. Peki kimdir Hakan Atilla aslen nereli?



Mehmet Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimine yine burada devam eden Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Tahsilini tamamlamasının ardından 1995 yılında Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Atilla, daha sonra Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı. Atilla son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2007-2011 yılları arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Hakan Atilla, 2011'den bu yana ise Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

HAKAN ATİLLA NEDEN HAPİSHANEDE?

Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin New York kentinde tutuklandı. ABD'nin İran'a olan yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alınan Mehmet Hakan Atilla, aynı gün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Reza Zarrab'ın davasıyla bağlantılı olarak tutuklanan Mehmet Hakan Atilla, tutuklanmasının ardından Reza Zarrab'ın da yattığı Manhattan'daki cezaevine konuldu. Sulh Hakimi James C. Francis, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan Mehmet Hakan Atilla'nın iki ayrı suçtan yargılanacağını ifade etti. Bunların ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme ve bankacılık sisteminde dolandırıcılık yapma suçları olduğu belirtildi. İlk duruşmada henüz bir avukatı olmayan Atilla'yı geçici bir avukat temsil etti. Hakim Francis, Mehmet Hakan Atilla'nın tutukluluk halinin sürmesine karar vermişti.