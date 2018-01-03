Hakan Atilla için karar ne? Reza Zarrab davasında flaş karar

ABD'nin New York kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yapılan karar duruşmasına Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa katıldı. Yargıç Berman, jüri üyelerinin tüm suçlamalarla ilgili karar verdiğini duyurdu. Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

ABD'de görülen Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı. Mahkeme jürisi, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı 6 suçlamanın beşinden suçlu buldu. Atilla, kara para aklamaktan suçsuz bulundu. Atilla'nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek.

Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri müzakerelerine kaldığı yerden devam ederken, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.

Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.

HAKAN ATİLLA İÇİN JÜRİNİN KARARI



Jüri üyelerinin karar öncesi yargıç Berman'a bir not ilettiği ve bu notta "Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız" diye sorduğu ifade edildi. Hakim Berman ise jüri üyelerine "müzakerelere devam etmeleri ve her suçlama için ekstra zaman ayırmalarını" söyledi.

Hakan Atilla, bir ara duruşma salonunda eşiyle konuştu. Bunun üzerine kolluk güçleri yargıç Berman'ın yanına giderek durumu anlattı. Sonrasında Atilla salondan çıkarılarak, tutukluların bekletildiği odaya götürüldü.

SUÇLU BULUNDUĞU 5 İDDİA!

Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

Jürinin Atilla'yı suçlu bulduğu ithamlar şöyle:

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek,

ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek,

ABD bankalarını dolandırmak,

ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek,

Kara para aklama suçuna iştirak etmek.

Atilla'nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek.



Halkbankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bir konferansa katılmak için gittiği New York'ta FBI ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Bu görüntüler de sorgusu sırasında çekilmişti. Hakan Atilla, Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiasını reddetmiş ve o sorguda 'Aptala mı benziyorum. İlişkim olsa ABD'ye gelir miydim' demişti.

Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara verilmiş ve davaya 3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı. ABD'deki dava Reza Zarrab ile başlamış o itirafçı olunca Hakan Atilla tek tutuklu sanık olarak kalmıştı.

REZA ZARRAB'A NE OLACAK?

Reza Zarrab ile başlayan dava Hakan Atilla'ya ihale olarak kalmıştı. FBI ile anlaşan Reza Zarrab itirafçı olup duruşmada 'tanık' sıfatıyla ifade vermişti. Reza Zarrab'ın ABD ile olan anlaşmasının detayları merak konusu. Hapis cezasından kurtulan Reza Zarrab'ın kimlik değiştirme ve farklı bir ülkede yaşama gibi istekleri olduğu söyleniyordu. Zarrab ve ailesinin Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmuş, eşi Ebru Gündeş'e ise dokunulmamıştı. Haliye Reza Zarrab'ın davadan sonraki akibeti merak konusu.

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