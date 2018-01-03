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Hakan Atilla için karar ne? Reza Zarrab davasında flaş karar

Hakan Atilla için karar ne? Reza Zarrab davasında flaş karar

Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davada Hakan Atilla için karar verildi. Jüri bugünkü son duruşmada Hakan Atilla'yı suçlu bulduğunu açıkladı. ABD'deki davadan gelen son dakika karara göre Hakan Atilla 5 iddiadan suçlu bulunurken para aklamadan suçsuz bulundu. Hakan Atilla davasındaki bu kararın Türkiye'ye etkisi merak ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 17:10 - Güncelleme: 03-01-2018 22:41

ABD'nin New York kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yapılan karar duruşmasına Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla da ilk defa  katıldı. Yargıç Berman, jüri üyelerinin tüm suçlamalarla ilgili karar verdiğini duyurdu. Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

ABD'de görülen Hakan Atilla davasında jüri kararını açıkladı. Mahkeme jürisi, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı 6 suçlamanın beşinden suçlu buldu. Atilla, kara para aklamaktan suçsuz bulundu. Atilla'nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek.

Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri müzakerelerine kaldığı yerden devam ederken, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.

Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.

HAKAN ATİLLA İÇİN JÜRİNİN KARARI

Jüri üyelerinin karar öncesi yargıç Berman'a bir not ilettiği ve bu notta "Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız" diye sorduğu ifade edildi. Hakim Berman ise jüri üyelerine "müzakerelere devam etmeleri ve her suçlama için ekstra zaman ayırmalarını" söyledi.  

Hakan Atilla, bir ara duruşma salonunda eşiyle konuştu. Bunun üzerine kolluk güçleri yargıç Berman'ın yanına giderek durumu anlattı. Sonrasında Atilla salondan çıkarılarak, tutukluların bekletildiği odaya götürüldü. 

SUÇLU BULUNDUĞU 5 İDDİA!

Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

Jürinin Atilla'yı suçlu bulduğu ithamlar şöyle:

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek,

ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek,

ABD bankalarını dolandırmak,

ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek,

Kara para aklama suçuna iştirak etmek.

Atilla'nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek.

Halkbankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bir konferansa katılmak için gittiği New York'ta FBI ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Bu görüntüler de sorgusu sırasında çekilmişti. Hakan Atilla, Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiasını reddetmiş ve o sorguda 'Aptala mı benziyorum. İlişkim olsa ABD'ye gelir miydim' demişti. 

Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara verilmiş ve davaya 3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı. ABD'deki dava Reza Zarrab ile başlamış o itirafçı olunca Hakan Atilla tek tutuklu sanık olarak kalmıştı.

REZA ZARRAB'A NE OLACAK?

Reza Zarrab ile başlayan dava Hakan Atilla'ya ihale olarak kalmıştı. FBI ile anlaşan Reza Zarrab itirafçı olup duruşmada 'tanık' sıfatıyla ifade vermişti. Reza Zarrab'ın ABD ile olan anlaşmasının detayları merak konusu. Hapis cezasından kurtulan Reza Zarrab'ın kimlik değiştirme ve farklı bir ülkede yaşama gibi istekleri olduğu söyleniyordu. Zarrab ve ailesinin Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmuş, eşi Ebru Gündeş'e ise dokunulmamıştı. Haliye Reza Zarrab'ın davadan sonraki akibeti merak konusu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ALÇAKLAR 03 Ocak 2018 22:37 ABD nin yaptırımları. Müslümanların yaptırım gücü var mı. ABD nin yaptırımlarını AB ülkeleri delince sorun yok.

    CEVAP YAZ 3 0
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KİMDİR ?
Reza Zarrab
REZA ZARRAB KİMDİR?

Reza Zarrab son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İranlı iş adamı olan ve Ebru Gündeş ile evli olan Reza Zarrab özel hayatı ve biyografisine gelin hep birlikte bakalım. 13 temmuz 1984 yılında dünyaya gelen Re

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