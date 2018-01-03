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Hakan Atilla hangi suçlardan suçlu bulundu?

Hakan Atilla hangi suçlardan suçlu bulundu?

ABD'deki davada Hakan Atilla, jüri tarafından 6 suçtan 5'inden suçlu bulundu. Jüri, Hakan Atilla'yı üzerine atılı suçlardan olan kara para aklama suçundan beraat kararı verirken 5 maddeden suçlu buldu.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 22:25 - Güncelleme: 03-01-2018 22:25

Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu Hakan Atilla davasında jüri Atilla'yı üzerine atılı 6 suçtan 5'inden suçlu buldu.

Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davada jüri müzakerelerine kaldığı yerden devam ederken, duruşma salonuna getirilen eşini ilk sıradan izleyen Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öperek sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu.

Hakan Atilla, 15 Aralık'taki duruşmasında, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini ifade etmişti.

JÜRİ TOPLANDI

Bu arada, Atilla'nın tutuklu yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için bugün tekrar toplandı. Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara verilmiş ve 3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı.

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.

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