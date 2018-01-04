Hakan Atilla davasının savcısından açıklama

ABD'deki Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada dün akşam jürinin kararı açıklandı. Şok etkisi yapan karada Atilla 6 isnattan 5'inde suçlu bulundu.

"ÇOK CİDDİ SUÇLARLA KARŞI KARŞIYALAR": Dava sonrası açıklama yapan New York Güney Bölgesi Başsavcı Vekili Joon H. Kim, yargılamanın "açık ve adil" olduğunu savundu ve "Halkbank üst düzey yetkilisi, jürinin oy birliğiyle verdiği kararla suçlu bulundu. Suçlu olduğunu kabul eden Reza Zarrab ile birlikle, büyük ve küstahça bir planın ortasında bulunan bu iki kişi, İran yaptırımlarını milyarlarca dolar boyutunda deldi ve çok ciddi federal suçlarla karşı karşıyalar" dedi.

Yabancı bankaların ve bankacıların İran yada ABD’nin yaptırım uyguladığı öteki ülkelere ile işbirliği yapıp yapmama konusunda önlerinde seçenekler bulunduğunu belirten Kim, "Eğer Atilla gibi, Amerikan yaptırımlarını delip, İran’ın petrol ticaretinden kazandığı milyarlarca doları kaçırma planının parçası olup, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine defalarca yalan söylerseniz, sahte belge düzenlerseniz, o zaman bunların sonuçlarına da katlanmaya hazır olmalısınız. Atilla’nın seçimi ortaya çıkan sonuç Amerikan mahkemesinde suçlu bulunmak oldu" diye ekledi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI": New York’ta görülen davada jürinin Atilla hakkındaki kararını açıklanmasın ardından savunma avukatları da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atilla’nın savunma avukatlarından Victor Rocco, jürinin kararının kendilerinde "düş kırıklığı" yarattığını söyledi ve 11 Nisan'da Atilla'nın alacağı cezaya karar verilecek duruşmanın ardından temyize gideceklerini söyledi.

Bu davanın Atilla ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve Rıza Sarraf'ın şovu olduğunu vurgulayan Rocco, "Atilla garip bir oyunun kurbanı oldu." ifadesini kullandı.

Savunma avukatlarından Cathy Fleming de, Atilla’nın "gerçek bir beyefendi" olduğunu, jüri heyetinin Zarrab’a inanmasının ve olayların gerçek yüzünü görememesinin düş kırıklığı yarattığını söyledi.

Hakan Atilla hakkındaki kararını açıklayan jüri, 5 suçtan suçlu bulduğu Atilla'yı "kara para aklama" suçlamasından suçsuz buldu.

Buna göre Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulundu.

Atilla, "kara para aklamak" suçlamasından ise suçsuz bulundu.

Kararın açıklanmasının ardından ilk defa mahkeme salonuna gelen Atilla'nın eşi Burçin Atilla gözyaşlarına hakim olamadı.

CEZA DURUŞMASI 11 NİSAN'DA

12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.

Davanın esastan görülmesi süreci 28 Kasım'da başlamıştı. Tanıkların dinlenmesinin ardındansa 12 kişiden oluşan jüri sanığın suçlu olup olmadığına karar verme için görüşmelere başlamıştı.