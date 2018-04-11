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Hakan Atilla davasında sıcak gelişme!

Hakan Atilla davasında sıcak gelişme!

Reza Zarrab davası olarak başlayıp Hakan Atilla davasına dönüşen ABD'deki kumpas yargılamasında karar duruşması 11 Nisan'dan 7 Mayıs'a ertelenmişti. Yargıç Richard Berman'ın savcılığa sorduğu bir soru ABD'deki kumpasın genişletilmeye çalışıldığını gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 09:00 - Güncelleme: 11-04-2018 10:05

İRAN asıllı Reza Zarrab'ın gözaltına alınmasıyla başlayıp, Halk Bankası Genel müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tutuklanmasıyla süren Türkiye'ye kumpas davasında çok ilginç bir gelişme yaşandı. Reza Zarrab'ın itirafçı olup sanıklıktan tanıklığa geçtiği davada, Hakan Atilla için karar 11 Nisan'da açıklanacaktı. Ancak davanın yargıcı son dakika kararıyla karar duruşmasını 7 Mayıs'a ertelemişti. Erteleme kararından sonra yargıç Richard Berman'ın Atilla'nın avukatları ve savcılığa gönderdiği sorular kafaları karıştırdı. 

HAKİM'DEN SAVCILIĞA DİKKAT ÇEKEN SORULAR?.. ABD'li yargıç Richard Berman, Hakan Atilla'nın avukatlarına 5, soruşturmayı yürüten New York Başsavcılığı'na ise 2 soru gönderip cevaplarını istedi. Yargıç Berman'ın savcılığa gönderdiği bir soru çok dikkat çekici bulundu. Savcılığa "Atilla'nın yargılanmasına neden olan yaptırımlar bitmiş midir? Yanıt evet ise, bu yaptırımlar Neden ve hangi tarihte sona erdirilmiştir?" diye soran Berman, "Atilla'nın yargılandığı ABD yaptırımlarını delme şebekesinden mali olarak çıkar sağlayanlar kimlerdir? Bunlar nasıl çıkar sağlamıştır? Açıklayın..." sorusunu yöneltti.

DAVAYI GENİŞLETMEK ADIMI MI?.. Yargıç Berman'ın son anda karar duruşmasını erteleyip savcılığa, "Atilla'nın yargılandığı ABD yaptırımlarını delme şebekesinden mali olarak çıkar sağlayanlar kimlerdir? Bunlar nasıl çıkar sağlamıştır? Açıklayın..." diye sorması, "davayı genişletip, Türkiye'deki bazı yöneticileri de yargılama kapsamına almaya mı çalışıyor" sorusunu akıllara getirdi. 

HAKAN ATİLLA'NIN AVUKATLARINA SORULAR...

Yargıç Berman, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatlarına gönderdiği sorular ise şöyle:

Hakan Atilla kariyeri boyunca kaç kez iş için ABD'yi ziyaret etti? Kaç kere Washington'daki ABD Hazine Bakanlığı'nda Amerikalı yetkililerle bir araya geldi? Bu ziyaretlerde Hakan Atilla'ya eşlik eden birisi ya da birileri var mıydı?

Hakan Atilla'nın Türk avukatı kimdir? Hangi firmaya bağlı çalışmaktadır? Hiç Reza Zarrab'ı temsil etmiş midir?

Süleyman Aslan Halkbank'ta ne kadar çalışmıştır (Tarihleriyle birlikte)? Halkbank'ta hangi pozisyonlarda görev yapmıştır?

Savunmanın 28 Mart'ta Mahkemeye sunduğu dilekçede bahsettiği Türkiye konsolosluğunun ABD Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Atilla için yazdığı mektubun bir kopyasını mahkemeye sunulması.

*Savunmanın 28 Mart'ta sunduğu dilekçesinde bahsettiği “komitenin” prensipleri nelerdir? Açıklayın.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • yaylalar 11 Nisan 2018 10:19 internet haber o soruları biz sormalıydık.

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