Hakan Atilla 5 yıl cezaya razı! Çok çarpıcı mektuplar...

ABD'de tutuklu yargılanan ve jüri tarafından suçlu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatları mahkemeye 75 sayfa mektup gönderdi. 5 yıl cezaya razı oldular... Karısı Atilla'yı anlattı? Bilgileri deşifre olunca karısı Burçin Atilla'yı kimler rahatsız etti?

Hakan Atilla 5 yıl cezaya razı! Çok çarpıcı mektuplar...

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları, 11 Nisan'da görülecek ceza duruşması öncesi mahkemeye 75 sayfalık bir mektup gönderdi. Mektupta, ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiğini savunuldu. Avukatların 75 sayfalık mektubunda, ailesinin Hakan Atilla'yı anlattığı duygusal mektuplar da yer alıyor...

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Hakan Atilla 5 yıl cezaya razı! Çok çarpıcı mektuplar...

AÇ GÖZLÜLÜĞÜN PEŞİNDE GİDEN ENTRİKA MİMARI ZARRAP: Atilla'nın avukatları 11 Nisan'da görülecek ceza duruşması öncesi mahkemeye 75 sayfalık bir mektup gönderdi. Bu davanın benzersiz bir dava olduğuna, İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden birçok uluslararası bankaya sadece para cezası kesilip hiçbir çalışanına dava açılmazken ABD ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Atilla'nın yargılandığı savunulan mektupta, kanıtların Atilla'nın, 'aç gözlülüğünün peşinden giden bu entrikanın mimarı Rıza Sarraf'ın komplosuna alet edilen bir devlet memuru olduğunu gösterdiği' belirtildi.

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Hakan Atilla 5 yıl cezaya razı! Çok çarpıcı mektuplar...

'ADİL VE MERHAMETLİ BİR CEZA VERİN' TALEBİ: Federal ceza kılavuzundaki 'gaddarca, mantıksız ve adaletsiz' ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine avukatlar, kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiği ve müvekkillerinin bunun çok altında bir ceza alması talebinde bulunulan mektupta, Yargıç Richard Berman'dan 'adil ve merhametli' bir ceza vermesi talebinde bulunuldu. Savcılık makamı ise ceza önerilerini henüz mahkemeye sunmadı.

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Hakan Atilla 5 yıl cezaya razı! Çok çarpıcı mektuplar...

'SEVİLEN, ONURLU BİR HAYAT SÜRDÜREN…' Mektupta ayrıca Atilla'nın ailesi, arkadaşları, yakınları ve iş arkadaşlarınca mahkemeye gönderilen mektuplardan kesitlere de yer verildi. Atilla'dan bu mektuplarda 'sevilen, saygı duyulan ve onurlu bir hayat sürdüren, mütevazı dürüst ve çalışkan bir kişi' olarak bahsedildi. Avukatlar, Atilla'nın jüri tarafından suçlu bulunduğu suçların ekonomik olmadığına ve bu suçlardan oturu kimsenin maddi zarara uğramamış olduğuna yaptılar.

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