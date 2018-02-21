Hakan Altun kimdir aslen nereli eski aşkları kimler

Hakan Altun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Hakan Altun hiç evlendi mi, eski sevgilileri kim soruları merak konusu oldu. 2008 yılında beynindeki tümor nedeniyle ameliyat olan Hakan Altun bir süre sahnelerden uzak kaldı. 1972 doğumlu ve aslen Siirtli olan Hakan Altun'un annesi Meral Altun babası eski futblcu Hasan Altun'tur. Ayrıca Seda adında bir kız kardeşi vardır. Daha önce hiç evlilik yapmayan Hakan Altun'un en büyük hayali ise baba olmak. Seray Sever ve Ebru Gündeş ile fırtınalı bir aşk yaşayan Hakan Altun'un şu an sevgilisi yok.

HAKAN ALTUN KİMDİR: Hakan Altun, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Siirt’lidir. Seda adında kız kardeşi vardır. Annesi Meral Altun ve eski Futbolcu Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’un oğludur. ilk okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuarına girdi. Orta lise ve yüksek öğrenimini de aynı okulda tamamladı. İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.

1994’de Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1997’de bu görevinden istifa etti. İstanbul eğlence hayatının en popüler eğlence merkezlerinde sahne aldı.

ASKERLİĞİ NEREDE YAPTI: 1998 de askere gitti, askerliğini Ankara’da yaptı. Ve askerde ilk albüm hazırlıklarına başlayan Hakan Altun 1999’da ilk solo albümü “Hakan” Hani Bekleyecektin ile müthiş bir çıkış yakaladı.

ALBÜMLERİ: Ardından ikinci albümü “Ağlamak Yok Yüreğim” üçüncü albümü “Nefesimsin” dördüncü albümü “Yaralı Bir Akın Öyküsü” beşinci albümü “Hediye” ve altıncı albümü “Küstüm Aşklara” ile müzik dünyasındaki ilerleyişine emin adımlarla devam etti.

Gerek yorumculuğu gerekse bestecilik kimliği ile sevilen Hakan Altun; Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş, Hande Yener, Seda Üren, Muazzez Ersoy, Elif Karlı, Gülben Ergen, Petek Dinçöz, Hilal Özdemir, Soner Arıca, Ercan Saatçi, Emirkan, Alişan, Deniz Erdoğan, Kibariye, Murat Kurşun, Sinan Zorbey, Berdan Mardini, Ebru Gündeş, Ufuk Yıldırım gibi bir çok sanatçının albümlerine kendi bestelerini verdi.



Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Hakan Altun, Seray Sever ve sonra da Ebru Gündeş ile aşk yaşadı. 2008 yılında beyninde oluşan tümör için beyin ameliyatı oldu.

Albümleri :

1999 – Hakan

2000 – Ağlamak Yok Yüreğim

2002 – Nefesimsin

2003 – Yaralı Bir Aşkın Öyküsü

2005 – Hediye

2006 – Küstüm Aşklara

2007 – Aşk,Ayrılık ve Adam

2008 – Aklın Bende Kalmasın

2010 – Tercihimdir

2012 – Senden Sonrası

Hakan Altun, 2005 yılında yaptığı “Hediye” adındaki albümünde yer alan ayrıldığı sevgilisi Ebru Gündeş için yazdığı “Bu Kalp Senin İçin Atacak” adlı bir şarkıyı da okudu. Akrostiş tekniğiyle yazılan bu şarkının dizelerinin ilk harfleri, ünlü sanatçı “Ebru Gündeş” adını oluşturuyor.