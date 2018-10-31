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Hakan Akkaya görüntüleri ifşa oldu çıplak bir adamla...

Hakan Akkaya görüntüleri ifşa oldu çıplak bir adamla...

Hakan Akkaya kimdir, kaç yaşında görüntüleri çıktı. Ünlü modacının başı şu günlerde ortaya çıkan bir videosuyla dertte. Londra'da bir bata girmek isterken görüntülenen Hakan Akkaya'nın gittiği bardaki çıplak erkekler gözlerden kaçmadı. Hakan Akkaya videosu kısa sürede binlerce kız izlendi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 12:35 - Güncelleme: 31-10-2018 12:35

Başarılı modacı Hakan Akkaya'nın ortaya çıkan son görüntüsü olay oldu. Londra'da gittiği bir barda içeri alınmayan Hakan Akkaya'nın o görüntüleri kameralara takıldı. Sadece erkeklerin girebildiği bara girmek isteyen modacı güvenlik tarafından içeri alınmadı. Barın en dikkat çeken özelliği ise sadece erkeklerin girebilmesi ve içerdeki müşterilerin çıplak halde gezebilmesi. 

Londra'da gittiği gece kulübünde içeri alınmadı. Akkaya üzeri arandıktan sonra içeri alınmazken, asıl skandal görüntülerde ortaya çıktı.

ÇIPLAK GİRİLİYOR: Gece kulübünde Akkaya'nın üzeri aranırken çıplak bir kişi o bölgeye geldiği görüntülere yansıdı.

Kulübe ise çıplak olarak girildiği ve sadece erkeklerin girebildiği iddia edildi.

HAKAN AKKAYA KİMDİR: Hakan Akkaya, 23 temmuz 1982 tarihinde Ordu’da doğmuştur. İlk orta ve lise öğrenimini de Ordu’da tamamladıktan sonra Üniversite için Ankara’ya gitmiştir. Babası Ordu’da turizm ve İnşaat işleriyle meşguldü. 21 yaşında babasını kaybetti. Bir kız kardeşi var.

Üniversiteye, Ankara Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde başladı, ama bitirmeden ikinci sene modacı olmak için ayrıldı.

19 yaşında İstanbul’a taşındı. İstasyon Sanat Merkezi, Moda Tasarımı Bölümünde Moda Eğitimi aldı.

İlk kez 21 yaşında iken erkek, kadın koleksiyonlarını hazırladı. İlk işi Batik Örme’deydi, ardından Boyner Holding ve Sarar gibi büyük markalarla çalıştı. Fabrika markası için çalışmaya devam etti.

2005 yılında Nişantaşı’nda açtığı home ofis ve “Hang by Hakan Akkaya” adında bir markası var. Hakan Akkaya, işadamları, iş kadınları, ünlü oyuncular hatta Dubai şeyhlerinin vazgeçemediği bir modacı oldu.

Çok zengin bir ailenin çocuğu olan Hakan Akkaya moda hayatına aslında çok küçük yaşlarda girmiş. Bilenler bilir, 1987 yılında Cesur ve Güzel adlı yabancı bir dizi yayınlanıyordu televizyonda. Hakan Akkaya’nın babaannesi diziyi hiç kaçırmadan takip edermiş. Dizi moda dünyasında geçtiğinden ilk moda aşkı o yıllarda başlamış. Kendisini dizide ki patronlardan Ridge Forrester yerine koyarmış.

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