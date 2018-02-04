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Hainlerin yeni oyunu! Abdullah Ağar paylaştı

Hainlerin yeni oyunu! Abdullah Ağar paylaştı

Afrin'den gelen son fotoğraflarda bomba bir ayrıntı gözler önüne serildi. Teslim olan bir teröristin sivil kıyafetle yakalanması terör örgütünün yalanlarını da ortaya çıkardı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 11:19 - Güncelleme: 04-02-2018 11:19

Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı' harekatında önemli bir detay ortaya çıktı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin'de teslim olan bir teröristin fotoğrafını paylaşarak çok önemli bir bilgi paylaştı. Ağar açıklamasında "Afrin karasalında teslim olan bir YPG/PKK’lı" diyerek paylaştığı fotoğraflar için "Görsel ve fotolar iki nedenle anlam taşıyor. 1- “Teslimlerin” başlamış olması. 2- Sivil giyinmiş (giydirilmiş) olması." dedi.

Ağar, sözlerinin devamında ise "YPG/PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden “TSK sivilleri vuruyor” yalanına başvuruyor" diyerek terör örgütünün yalanını nasıl desteklediğini gözler önüne serdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Yorumcu 04 Şubat 2018 14:00 Yazık; artık tüm Kürtler, Amerika'nın sayesinde (Kürtleri temsil ettiklerini ileri süren PKK, PYD, YPG terör örgütlerine verdiği destekler ile) Dünya Kamuoyu'nun Gözünde "Taliban" veya "Isid" benzeri terör örgütlerinin unsurları gibi görülmeye başladı. Bu kötü izin silinmesi on yıllar sürebilir. Çok yazık...

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