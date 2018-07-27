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Hain saldırıyı üstlenmişlerdi: PKK'lı o alçaklar öldürüldü!

Hain saldırıyı üstlenmişlerdi: PKK'lı o alçaklar öldürüldü!

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi şehit ettikleri belirlenen teröristlerden biri sağ olarak yakalanırken 2'si etkisiz hale getirildi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 19:54 - Güncelleme: 27-07-2018 19:54

AĞRI Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Ağrı Dağı'nda bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bölgede yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, bir terörist sağ, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

SAĞ YAKALANAN ANLATTI

Bölgede yapılan aramada bir M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 5 el bombası, 10 kalaşnikof ve 2 M-16 şarjörü, bir güneş paneli, 1 dizüstü bilgisayar, 3 telsiz, elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme bulundu.

Sağ yakalanan PKK'lı teröristten alınan ifade sonucu, söz konusu 3 teröristin, 26 Haziran 2018'de Ağrı Dağı'nda Mevlüt Bengi'nin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Doğubayazıt ilçesi Türkmen mezrasında bakkal işleten Mevlüt Bengi, 24 Haziran seçimlerinde, ilçenin Çiftlik köyünde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirilmiş ancak bu görevi yedek sandık müşahidi yerine getirmişti.

Bengi, 26 Haziran Salı günü, Yaygınyurt köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce elektrik direğine bağlandıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmüştü. 

Bengi'nin cesedinin yanında, terör örgütü PKK mensuplarınca yazılan "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı not bulunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 20:28 Canli yakalanan Olmus olmayi tercih ederdi herhalde.Kimsenin kani yerde kalmaz.Allah adaletinden asla sasmaz.

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