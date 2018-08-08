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Hain eylemlerde kullanılacaktı: MİT ve polis işbirliği yaptı!

Hain eylemlerde kullanılacaktı: MİT ve polis işbirliği yaptı!

Hatay'da MİT ve Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin Suriye'den getirdiği ileri sürülen yüklü miktarda patlayıcıyı ele geçirdi.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 18:51 - Güncelleme: 08-08-2018 18:51

Hatay'da MİT ve Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin Suriye'den getirdiği ileri sürülen yüklü miktarda patlayıcıyı batı illerine götürüp eylemlerde kullanacağı bilgisini elde etti. Bunun üzerine ekipler, patlayıcı madde yüklü olduğu belirlenen 33 MC 897 plakalı hafif ticari araç ile ona önden giderek gözcülük yapan 31 SAA 184 plakalı otomobili Hassa-Gaziantep Karayolu'nda durdurdu.

Hafif ticari araç içerisinde yapılan aramalarda 25 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirildi. İki araçta bulunan Suriye uyruklu Ahmad K., Ömer A. ve Ali A. gözaltına alındı. Ali A.'nın evinde yapılan aramada ise 5 kilogram patlayıcı daha ele geçirildi.

Araştırmalar sonucu evinde de patlayıcı madde bulunan Ali A. ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu Hasan G. de gözaltına alındı. 4 zanlının Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 08 Ağustos 2018 19:12 Allah belasını versin

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