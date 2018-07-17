Haftalık çalışma süresi 4 güne düşürülsün önerisi

Çin'deki Sosyal Bilimler Akademisi, 2030'a kadar haftanın 4 güne düşürülmesini önerdi. Öte yandan, çalışma günlerinin 4'e düşürülmesi durumunda 9 saatlik bir mesai sisteminin uygulanması hedefleniyor.

Öneride söz konusu sistem, "Çin'in üretim oranı yükselmeye devam ettikçe, insanların 40 saat yerine haftada 36 saat çalışmasına izin vermek mümkündür. Bu durumda, 36 saat dört güne dağılırsa, insanların haftada üç gün dinlenmeleri daha iyi olur" ifadeleriyle açıklanıyor.

GEREKÇE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIĞI

Bu öneriye gerekçe olarak çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması gerekliliği gösterildi. Eğer hükümet bu öneriyi kabul ederse, uygulamanın 2030 yılında hayata geçmesi bekleniyor.

Diğer yandan, söz konusu öneriye 'işsizliğin artacağı' gerekçesiyle karşı çıkanların da bulunduğu öğrenildi.