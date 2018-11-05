Haftalık Burç Yorumları: Hande Kazanova 5 - 11 Kasım 2018 haftası

Astrolog Hande Kazanova 5 - 11 Kasım 2018 haftasında burçları neler beklediğini anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında neler bekliyor?

Haftaya Ay Terazi burcundayken başlıyoruz dengeli yapımızla, ilişkilere ve ortaklı işlere odaklanacağımız haftalardan bir tanesi olacak. Haftabaşı Pazartesi, Salı eski konuları konuşmak ve üzerinden geçmek için uygun bir zaman. Önemli girişimleriniz varsa bu girişimleri başlatmayalım. Çarşamba günü Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşicek ve bu Yeni Ay ile beraber daha fazla ortak parasal konuların üzerine odaklanılacak. Yine spiritüel ve ruhsal çalışmalar adına yenilikleri, kararların başlanıcağı Yeni Ay’lardan bir tanesi olacak. Perşembe günü Jüpiter, Yay burcuna geçiyor. Jüpiter’in Yay burcuna geçmesiyle beraber iyimser, cesaretli, umut dolu, geleceğe yönelik adımlarda kendinizi göstereceğiniz bir döngü içersine girilecek. Seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, ithalat ihracat aynı zamanda ticaret hayatında güzel gelişmelerin olduğu bir döngü başlıyor. Cuma günü kadın erkek ilişkilerinde aranılan sonuçlar karşınıza çıkarkan haftasonu güçlü insanlardan alınan desteklerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz.

Hande Kazanova Haftalık Koç Burcu

Hande Kazanova Haftalık Boğa Burcu

Hande Kazanova Haftalık İkizler Burcu

Hande Kazanova Haftalık Yengeç Burcu

Hande Kazanova Haftalık Aslan Burcu

Hande Kazanova Haftalık Başak Burcu

Hande Kazanova Haftalık Terazi Burcu

Hande Kazanova Haftalık Akrep Burcu

Hande Kazanova Haftalık Yay Burcu

Hande Kazanova Haftalık Oğlak Burcu

Hande Kazanova Haftalık Kova Burcu

Hande Kazanova Haftalık Balık Burcu



Kaynak: cevapla.tv