Haftalık burç yorumları Hande Kazanova 21 - 27 Ocak 2019

21 - 27 Ocak 2019 haftalık burç yorumları. Aşk hayatından paraya Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının 21 - 27 Ocak 2019 haftası yorumlarını Hande Kazanova yaptı.

Kanlı Ay Tutulması yurt dışında çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ancak bu Tutulma bizi çok tedirgin edecek anlamlar taşımıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri Aslan ve Kova hattındaki son Tutulma’yı bu sıfır derece Aslan Burcu’nda yaşayacağız.

Aslan Burcu’nun astrolojideki temalarını sayacak olursak; aşkı, sevgiyi, hayata aşkla bakmayı, çocuklar, yaratıcılık, sanatsal işler, parklar, gösteri sanatları, tiyatrocular aynı zamanda hobilerimizin her tür konusu Aslan Burcu ile bağlantılıdır.

Kaynak: Cevapla.tv