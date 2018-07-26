Haftalardır Beykoz'da bekliyorlardı: Karar verildi!

Büyükada'daki faytonlarda kullanılmak üzere Anadolu'nun farklı illerinden getirilen ve iki aydır Beykoz'daki bir arazide sağlıksız koşullar altında bekletilen 220 at için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tahliye kararı aldı.