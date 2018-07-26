Haftalardır Beykoz'da bekliyorlardı: Karar verildi!

İSTANBUL Beykoz'daki bir arazide sağlıksız koşullar altında bekletilen 220 at, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararıyla, kamyonlarla şehir dışına götürülecek.

Haftalardır Beykoz'da bekliyorlardı: Karar verildi!

Büyükada'daki faytonlarda kullanılmak üzere Anadolu'nun farklı illerinden getirilen ve iki aydır Beykoz'daki bir arazide sağlıksız koşullar altında bekletilen 220 at için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tahliye kararı aldı.

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Haftalardır Beykoz'da bekliyorlardı: Karar verildi!

Aynı zamanda karantina bölgesi ilan edilen araziye, Müdürlük tarafından tahsis edilen kamyonlar getirildi. Atların tahliye işlemleri için Beykoz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri ile veteriner de hazır bulunuyor.

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Haftalardır Beykoz'da bekliyorlardı: Karar verildi!

Arazide iki aydır sağlıksız koşullar altında bekletilen ve günden güne zayıfladıkları gözlenen atların, kamyonlara yüklenmesi için ekiplerce hazırlık yapılıyor.

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Haftalardır Beykoz'da bekliyorlardı: Karar verildi!

Atların kamyonlara kolaylıkla binebilmesi için kumdan rampa oluşturuldu. Atlarının tahliye edilmesini istemeyen at sahiplerinin ise bekleyişi sürüyor.

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