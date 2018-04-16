Hafriyat kamyonu dehşeti! İETT otobüsüne çarptı yaralılar var

İstanbul'da neredeyse her gün bir kazaya karışan hafriyat kamyonun yarattığı dehşetin bir yenisi Başakşehir'de yaşandı. Aşırı süratle yolun karşısına geçen hafriyat kamyonu İEET otobüsüne çarpıt, yaralılar var...

Hafriyat kamyonu dehşeti! İETT otobüsüne çarptı yaralılar var

İSTANBUL yine bir hafriyat kamyonu dehşeti yaşadı. İnşaat alanların yoğun olduğu Başakşehir'de aşırı sürat sonrası kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yolun karşısına geçerek içinde yolcular olan İETT otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul'da bugüne kadar birçok kazaya ve ölüme sebebiyet veren hafriyat kamyonlarının özellikle çok sayıda konut inşaatının devam ettiği Kayaşehir bölgesinde herkesin korkulu rüyası olmaya devam ettiği belirtiliyor.

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Hafriyat kamyonu dehşeti! İETT otobüsüne çarptı yaralılar var

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Hafriyat kamyonu dehşeti! İETT otobüsüne çarptı yaralılar var

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Hafriyat kamyonu dehşeti! İETT otobüsüne çarptı yaralılar var

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