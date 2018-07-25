Hafızayı güçlendiren 6 muhteşem yiyecek

Evinizde kolaylıkla yetiştirebileceğiniz birçok bitkinin beyne ve hafızaya olumlu etkileri vardır. Beyne ve hafızaya yardımcı altı bitki için galerimize göz atın.

Hafızayı güçlendiren 6 muhteşem yiyecek

Nane: Nane bitkisinin sadece kokusu bile beyin fonksiyonlarınıza ve zihin açıklığınıza destek olacaktır. Evinize taze veya kuru nane yaprakları asabilirsiniz. Çalışma alanınızın yanında bir bardak nane çayı içmek zihin açıklığına yardım edecektir. Ayrıca nane, salata, tuzlu yiyecekler ve tatlılara katmak için çok lezzetli bir malzeme olabilir.

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Hafızayı güçlendiren 6 muhteşem yiyecek

Adaçayı: Adaçayının Alzheimer hastalığının tedavisinde ve hafızanın kuvvetlendirilmesinde etkili olduğu görülmüştür. Adaçayı çay haline getirilip günlük olarak tüketilebilir. Odanıza taze veya kuru adaçayı yaprakları koymakta kokusunun hafıza fonksiyonlarınızı geliştirmesine yardımcı olacaktır.

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Hafızayı güçlendiren 6 muhteşem yiyecek

Zerdeçal: Düzenli olarak zerdeçal tüketmenin vücutta zindelik, yükselmiş enerji seviyeleri, sakinlik ve düşük stres seviyeleri etkileri vardır.Zerdeçalı taze tüketmek gerekir. Zerdeçalı karabiber ile tüketmek kana karışmasını hızlandırır. Ayrıca yağlı yemeklerle birlikte tüketmek emilimi arttırır.

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Hafızayı güçlendiren 6 muhteşem yiyecek

Kekik: Beyindeki antioksidan seviyelerini arttırdığı gibi, omega-3 yağları gibi sağlıklı yağların seviyesini de arttırdığı gözlemlenmiştir. En sevdiğiniz yemeklere kekik ekleyin. Kekik aynı zamanda bitki çaylarına da çok yakışır.

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