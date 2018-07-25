Hafızayı güçlendiren 6 muhteşem yiyecek

Nane: Nane bitkisinin sadece kokusu bile beyin fonksiyonlarınıza ve zihin açıklığınıza destek olacaktır. Evinize taze veya kuru nane yaprakları asabilirsiniz. Çalışma alanınızın yanında bir bardak nane çayı içmek zihin açıklığına yardım edecektir. Ayrıca nane, salata, tuzlu yiyecekler ve tatlılara katmak için çok lezzetli bir malzeme olabilir.