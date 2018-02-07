Hafız Murat Yemen türküsü ile izlenme rekoru kırdı

Hafız Murat Yemen türküsü ile izlenme rekoru kırdı

İSTANBUL'da yaşayan Hafız Murat (57), Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için okuduğu dua ve Türk Sanat Müziği şarkılarının yer aldığıyla görüntüleriyle sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırıyor. Yemen türküsü milyonlarca kez tıklananan Hafız Murat, şimdi de Afrin harekatına katılan Mehmetçik için okuduğu şiiir ile gönülleri fethetti. Facebook, instagram ve Twitter'da her gün çok sayıda sayfa tarafından paylaşılan Hafız Murat'ın videoları tıklanma ve paylaşım rekoru kırıyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşayan, 2,5 yaşındayken salıncaktan düşmesi sonucu görme yetisini kaybeden Hafız Murat, çocuk yaşlarında medrese eğitimi gördükten sonra musiki eğitimi aldı. 1975 yılında ilk kasetini çıkaran Hafız Murat, bu yıllarda müzik piyasasında aktif bir şekilde stüdyo çalışmaları yapıp konserler verdi. 1989 yılında evlenen ve çalışmalarına ara veren Hafız Murat, artık sevenleriyle sosyal medyadaki yüklenen videolarla buluşuyor. Din eğitimi konusundaki tecrübelerini bir araya geldiği ortamlarda sevenlerine aktaran Hafız Murat'ın, Kuran-ı Kerim okuduğu ve sanat, halk müziği konusunda eserler icra ettiği videoları sosyal medyadaki hesabında takipçileriyle paylaşılıyor.

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Hafız Murat Yemen türküsü ile izlenme rekoru kırdı

Hafız Murat, Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı' harekatındaki askerlere ettiği duaların ve icra ettiği şarkıların sosyal medyada bir anda patladığını ifade ederek, "Musikiyle tanışma yaşım 7-8 yaşlarında. 14 yaşında müzik piyasasına girdim. Bazı kesimler bunu yeni fark etti zannediyorum. Sosyal medyada benim dinleyicilerim çok fazla ama bu ezanımla, bu Yemen türküsü ile birden bire reyting yaptı. 2-3 günde milyonlara ulaştığı için benim öğrencilerim bunu yapıyorlar. Musiki yönüm benim geniş kapsamlı, ben ses sanatkarıyım bütün yöre türküleri, şarkıları aranjmanları işte Kuran-ı Kerim olsun mesleğimle ilgili ezan olsun, mevlit olsun, ilahi ve kasideler olsun, nad-ı şerifler olsun hatta ve hatta cem evlerinde semaha kadar gidiyorum. Yani müzikle çok geniş kapsamda ilgilenip, hem de çok seviyorum" dedi.

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Hafız Murat Yemen türküsü ile izlenme rekoru kırdı

Dini ve müzik alanında eğitim verdiğini ifade eden Hafız Murat, "İşimi bilerek yapıyorum. Yüzlerce, binlerce insana eğitim veriyorum. Hem tasavvuf dalında, ezan olsun, mevlidi şerif olsun, Aşk-ı şerifler olsun, ilahi ve kasideler olsun, sanat müziği olsun, halk müziği olsun, kim benden ne isterse alabiliyor. Diyanete iç eğitim hocalığı yapıyorum. Mesela resmi olmamakla beraber arkadaşlarımla meşgul oluyorum. Saygı değer üstatları dinlemeyi, söylemekten çok dinlemeyi de çok severim. Mesela İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale'yi dinlerim. Arif Sağ, Muazzez Abacı buldum mu dinlerim. Yani profesör insanları dinlerim" diye konuştu. İnsanlar hatırlatmadığı sürece görme engeli olduğunun farkında bile olmadığını belirten Hafız Murat, şöyle konuştu:

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Hafız Murat Yemen türküsü ile izlenme rekoru kırdı

"Hiç farkında bile değilim. Ütümü yaparım, yemeğimi yaparım, çayımı yaparım, misafirime hizmet ederim. Çocuklarımla meşgul olurum. Amalığım toplum tarafından sorun olarak karşıma getirilmese hiç farkında bile olmuyorum. 2,5-3 yaşında salıncaktan düşmüşüm. Ondan sonra beyin ameliyatı olmuşum. Bu şekle gelmişim. Çok şükür rahatım. Maçlara bile giderim, futbol fanatikliğim var. Maça gidiyorum. Maçı takip edip geldikten sonra benle beraber seyredenlere maçın detaylarını anlatıyorum. Yani görenlerden daha iyi yaşıyormuşum demek."

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