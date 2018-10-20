Hadise'ye şok suçlama: İftira attı itibarımı zedeledi

Hadise, arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu'nu kendisini dolandırdığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Savcılığın Sadıkoğlu'nu suçsuz bulmasının ardından bu sefer de Sadıkoğlu, Hadise'den şikayetçi oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin dolandırıcılıkla itham ettiği iş kadını Yasemin Sadıkoğlu’nu savcılık suçsuz buldu. Ancak bu sefer de Yasemin Sadıkoğlu itibarının zedelendiğini ileri sürerek , Hadise'den şikayetçi oldu. Twitter

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SAVCIDAN TAKİPSİZLİK KARARI: İngiliz Moda Ödülleri Töreni'ni izlemek için bilet aldırdığı arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu'nun kendisini dolandırdığını iddia eden Hadise'ye savcılıktan kötü haber geldi. Yürütülen soruşturma sonrası takipsizlik kararı verildi. Twitter

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SUÇ DUYURUSU HAKSIZDI: Karar sonrası Sadıkoğlu'nun avukatı Sevda Şahin İhsanoğlu, "Yapılan haksız suç duyurusu nedeniyle itibarı zedelenen müvekkilim Sadıkoğlu, Hadise Açıkgöz hakkında iftira nedeniyle suç duyurusunda bulundu" dedi. Twitter

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