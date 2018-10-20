Hadise'ye şok suçlama: İftira attı itibarımı zedeledi

Hadise, arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu'nu kendisini dolandırdığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Savcılığın Sadıkoğlu'nu suçsuz bulmasının ardından bu sefer de Sadıkoğlu, Hadise'den şikayetçi oldu.

Hadise'ye şok suçlama: İftira attı itibarımı zedeledi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin dolandırıcılıkla itham ettiği iş kadını Yasemin Sadıkoğlu’nu savcılık suçsuz buldu. Ancak bu sefer de Yasemin Sadıkoğlu itibarının zedelendiğini ileri sürerek , Hadise'den şikayetçi oldu.

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Hadise'ye şok suçlama: İftira attı itibarımı zedeledi

SAVCIDAN TAKİPSİZLİK KARARI: İngiliz Moda Ödülleri Töreni'ni izlemek için bilet aldırdığı arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu'nun kendisini dolandırdığını iddia eden Hadise'ye savcılıktan kötü haber geldi. Yürütülen soruşturma sonrası takipsizlik kararı verildi.

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Hadise'ye şok suçlama: İftira attı itibarımı zedeledi

SUÇ DUYURUSU HAKSIZDI: Karar sonrası Sadıkoğlu'nun avukatı Sevda Şahin İhsanoğlu, "Yapılan haksız suç duyurusu nedeniyle itibarı zedelenen müvekkilim Sadıkoğlu, Hadise Açıkgöz hakkında iftira nedeniyle suç duyurusunda bulundu" dedi.

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Hadise'ye şok suçlama: İftira attı itibarımı zedeledi

İCRA TAKİBİ DE İSTENDİ: Avukat İhsanoğlu, Hadise'nin TCK'nın 267'nci maddesine göre bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sadıkoğlu'nun, Hadise'den alacağının tahsili sebebi ile icra takibi başlatıldığını açıkladı.

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