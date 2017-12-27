Hadise'ye büyük şok! Planları altüst oldu

Hadise'ye büyük şok! Planları altüst oldu

Her yeni yılı sahnede karşılayan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez parayı değil, aşkı seçmişti. Konser için gelen 1 milyon TL’lik teklifi geri çeviren şarkıcı, 2018’i sevgilisi Aurelien Muller’le karşılayacaktı. Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisinin “Sana Paris’te unutamayacağın bir yeni yıl yaşatacağım” teklifini geri çevirmemişti. Ancak yeni yıla Paris'te sevgilisiyle girmeye hazırlanan Hadise'nin planları bozuldu.

18
Hadise'ye büyük şok! Planları altüst oldu

Posta'da yer alan habere göre, şarkıcı Hadise ‘Sıfır Tolerans’ klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti.

28
Hadise'ye büyük şok! Planları altüst oldu

Seksi sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü. Yılbaşını baş başa Paris’te geçirecekleri söylenmişti.

38
Hadise'ye büyük şok! Planları altüst oldu

Ama Hadise yeni yıla 6 gün kala Fransız sevgilisinden ayrıldı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat