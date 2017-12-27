Hadise'ye büyük şok! Planları altüst oldu

Her yeni yılı sahnede karşılayan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez parayı değil, aşkı seçmişti. Konser için gelen 1 milyon TL’lik teklifi geri çeviren şarkıcı, 2018’i sevgilisi Aurelien Muller’le karşılayacaktı. Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisinin “Sana Paris’te unutamayacağın bir yeni yıl yaşatacağım” teklifini geri çevirmemişti. Ancak yeni yıla Paris'te sevgilisiyle girmeye hazırlanan Hadise'nin planları bozuldu.