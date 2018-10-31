Hadise'ye büyük şok! Kusurlu bulundu

Hadise, geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararına itiraz etti. Hakim ise Hadise'yi kusurlu bulup itirazını reddetti. Hakim, Yasemin Sadıkoğlu tarafından işlendiği iddia edilen hileli davranışın belli bir yoğunluk ve güçte olmadığını, Hadise'nin denetleyebileceği bu durum karşısında kusurlu olduğunu ifade etti.