Hadise'ye büyük şok! Kusurlu bulundu

Organizatör Yasemin Sadıkoğlu’ndan bilet aldıktan sonra ‘Beni dolandırdı’ diye şikayetçi olan Hadise'nin davasında nihai karar verildi. Savcılık, ‘Hadise kusurlu’ diyerek dosyayı kapattı.

Hadise'ye büyük şok! Kusurlu bulundu

Hadise, organizatör Yasemin Sadıkoğlu'ndan 2017 yılında Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne gidebilmek için 30 bin liraya bilet almıştı. bilet almıştı. Ünlü şarkıcı, bileti aldıktan sonra 9 bin liralık bileti kendisine 30 bin liraya sattığı iddiasıyla "Sadıkoğlu beni dolandırdı" diyerek şikayetçi olmuştu.

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Hadise'ye büyük şok! Kusurlu bulundu

"İÇİNDE BAŞKA HİZMETLER VAR": Yürütülen soruşturmada ifade veren Sadıkoğlu, aldığı paranın sadece bilet değil, pek çok hizmeti de içinde barındırdığını söylemişti. Savcılık, bunun üzerine takipsizlik kararı vermişti.

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Hadise'ye büyük şok! Kusurlu bulundu

Hadise, geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararına itiraz etti. Hakim ise Hadise'yi kusurlu bulup itirazını reddetti. Hakim, Yasemin Sadıkoğlu tarafından işlendiği iddia edilen hileli davranışın belli bir yoğunluk ve güçte olmadığını, Hadise'nin denetleyebileceği bu durum karşısında kusurlu olduğunu ifade etti.

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Hadise'ye büyük şok! Kusurlu bulundu

Öte yandan Hadise'nin dolandırıcılıkla itham ettiği iş kadını Yasemin Sadıkoğlu itibarının zedelendiğini ileri sürerek , Hadise'den şikayetçi olmuştu.

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