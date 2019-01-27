Hadise'nin sütyen gösteren transparan kıyafeti O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Ünlü pop sanatçısı Hadise'nin jürisi olduğu O Ses Türkiye'nin yarı finalinde giydiği transparan kıyafet olay olurken sosyal medyada tepki çekti.

Hadise'nin sütyen gösteren transparan kıyafeti O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Bu akşam büyük finalin gerçekleşeceği Tv 8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının yarı finaline Hadise damga vurdu. Finale sadece bir yarışmacısını götürebilen Hadise'nin transparan kıyafeti olay oldu. Sütyen gösteren transparan kıyafet, sosyal medyayı ikiye bölerken hem iyi hem de kötü yorumlar yapıldı.

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Hadise'nin sütyen gösteren transparan kıyafeti O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Yarı finalde yine güzelliğiyle göz dolduran Hadise'nin bu kıyafetine, "Sadece sütyen giymiş", "Giyinmeseydin daha iyiydi" yorumları yapılırken, bazıları da "Bu nasıl kıyafet, aileyle izliyoruz" şeklinde tepki gösterdi. İşte Hadise'nin kıyafetine gelen tepkilerden bazıları...

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Hadise'nin sütyen gösteren transparan kıyafeti O Ses Türkiye'ye damga vurdu

"Acun Bey, Hadise'nin bu kıyafeti düşen reyting için mi? Biraz utanma olur. Aile izliyor, gerçekten yazık."

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Hadise'nin sütyen gösteren transparan kıyafeti O Ses Türkiye'ye damga vurdu

"Hadise her zamanki gibi kıyafetiyle görüntü kirliliği"

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