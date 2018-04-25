Hadise'nin plajını dozer ve kepçelerle yıktılar!

Hadise, iki yıl önce Bodrum’da açtığı La Plaj’ın mal sahibiyle davalık olmuştu. Dava bitmeden, şarkıcının ruhsatsız olduğu iddia edilen plajı, önceki gün kepçelerle yıkıldı.

Hadise'nin plajını dozer ve kepçelerle yıktılar!

Ünlü şarkıcı Hadise, iki yıl önce Bodrum’da açtığı La Plaj’ın mal sahibiyle davalık olmuştu. Dava bitmeden, şarkıcının ruhsatsız olduğu iddia edilen plajı, önceki gün kepçelerle yıkıldı. Geçtiğimiz aylarda; Hadise'nin, iki yıl işletmeciliğini yaptığı Bodrum'daki plaj için ödemesi gereken 1.9 milyon TL'lik borcu ödemediği iddia edilmişti. İddialara göre Hadise, La Plaj'ı iki yıldır ruhsatsız işletiyordu. Bodrum Belediyesi de bunun üzerine Hadise'nin La Plaj'ını dozer ve kepçelerle yıktı.

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Hadise'nin plajını dozer ve kepçelerle yıktılar!

Hadise'nin, iki yıl işletmeciliğini yaptığı Bodrum'daki plaj için ödemesi gereken 1.9 milyon TL'lik borcu ödemediği iddia edilmişti. Hadise ile mülk sahibi, borç yüzünden mahkemelik oldu.

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Hadise'nin plajını dozer ve kepçelerle yıktılar!

Bunun üzerine şarkıcı Hadise, borcun 1 milyon TL'lik kısmını ödedi. Mülk sahibinin Hadise'den 900 bin TL alacağı kaldı.

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Hadise'nin plajını dozer ve kepçelerle yıktılar!

Mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvuru yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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