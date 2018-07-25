Hadise'nin annesi intihar mı etti Gülnihal Erol hakkında açıklama

Bu iddia gündeme bir anda bomba gibi düştü. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün not bırakarak, intihar ettiği iddia edildi. Hadise'nin annesi intihar mı etti konu hakkında ilk açıklama Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz'dan geldi.

HADİSE'NİN ANNESİ İNTİHAR MI ETTİ; Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söylendi.

Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirdiği ve polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü iddialar arasındaydı. Gülnihal Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia edildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ; İntihar iddialarının arından açıklama yapan Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz; 'Hadise'nin annesi intihar etmedi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle 15 gün önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu oldu' dedi.