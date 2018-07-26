Hadise'nin annesi intihar etti mi? Nur Yerlitaş'tan olay açıklamalar

Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün, kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım. Benimle de ilgilenmiyorsunuz" diyerek intihar ettiği iddia edilmişti. Bugün Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Magazin'de konuya ilişkin şoke eden detaylar otaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Nur Yerlitaş, o gece neler yaşandığını bir bir anlattı.

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk'ün kendisini arayıp yardım istediğini belirten Yerlitaş, gece yarısı doktor Azmi Hamzaoğlu'nu arayarak Gülnihal hanım'ın başka bir hastaneye alınması için yardım ettiğini söyledi. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Hadise'nin ablasıyla karşılatığını ve bir teşekkür beklediğini fakat ağır hakaretlere maruz kaldığını iddia eden Yerlitaş, şunları dile getirdi;

"İNTİHAR ETTİĞİNİ SONRADAN ÖĞRENDİM": "Bir gece yarısı benim telefonum çaldı. Haluk Şentürk Hadise'nin annesinin zehirlendiğini ve Şişli Etfal Hastanesinde olduğunu fakat daha iyi bir hastaneye aldırmak istediklerini söyledi. Ben de gece yarısı doktor Azmi Hamzaoğlu'nu arayarak yardım istedim. Neticede Hadise'nin annesini başka bir hastaneye aldılar. Gülnihal hanımın intihar ettiğini sonradan öğrendim.

"TEŞEKKÜR BEKLEDİM AMA ETMEDİ": Aynı günün sabahı Azmi hoca, aynı hastanede benim yengemi ameliyat ediyordu. Ben de elimden geldiğince Hadise'nin annesiyle ilgilenmeye çalışıyordum. O anda Hadise'nin ablasını gördüm ve bir teşekkür bekledim. Fakat teşekkür etmedi. Buna çok üzüldüm.

"BANA ÖYLE MESAJLAR ATTI Kİ...": Ablasına bir telefon açtım. Telefonumu açmayınca gayet kibar bir şekilde mesaj attım. Ablası bana öyle mesajlar attı ki ben o mesajları Acun Ilıcalı'ya yolladım. Acun Bey, aradan saatler geçtikten sonra beni bizzat kendisi aradı ve 'sizi Hadise arayacak' dedi. Ardından Hadise özür dilemek için aradı. 'Rica ederim, olur mu?' dedim. Kız hakikaten o kadar terbiyeli ki... 'Özür dileyecek bir şey yok' dedim.

"BANA ÇOK BÜYÜK ÖZÜR BORCU VAR": Önemli olan Hadise'nin annesinin sağlığına kavuşması ama ben de doğal olarak bir teşekkür bekledim. Ablasının bana bir çok büyük özür borcu var.