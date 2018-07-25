Hadise'nin annesi intihar etti kapıya polis dayandı!

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar mı etti? Bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, bunalıma girdiği ve bir intihar notu bırakarak intihar ettiği iddia edildi. Konu hakkında Hadise'den henüz bir açıklama gelmedi.