Hadise'nin annesi intihar etti kapıya polis dayandı!

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar mı etti? Bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, bunalıma girdiği ve bir intihar notu bırakarak intihar ettiği iddia edildi. Konu hakkında Hadise'den henüz bir açıklama gelmedi.
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.
KAPIYI POLİSLER AÇTI; Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor.
PARA MESELESİNDEN BIKTIM; Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor.
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