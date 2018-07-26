'Hadise'nin annesi intihar etti bana mesaj attılar' Nur Yerlitaş şoke etti

Magazin gündemi, ortaya atılan bu iddia ile sallanmıştı. Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara kalkıştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Konu hakkında Hadise ve kardeşlerinden açıklama gelmedi. Tek açıklama yapan ise basın sözcüleri olmuştu. Ancak modacı Nur Yerlitaş'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar herkesi şoke edecek cinsten.
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söylendi.
KAPIYI POLİSLER AÇTI; Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Gülnihal Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia edildi.
GIDA ZEHİRLENMESİ; İntihar iddialarının arından açıklama yapan Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz; 'Hadise'nin annesi intihar etmedi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle 15 gün önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu oldu' dedi.
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