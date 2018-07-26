'Hadise'nin annesi intihar etti bana mesaj attılar' Nur Yerlitaş şoke etti

Magazin gündemi, ortaya atılan bu iddia ile sallanmıştı. Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara kalkıştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Konu hakkında Hadise ve kardeşlerinden açıklama gelmedi. Tek açıklama yapan ise basın sözcüleri olmuştu. Ancak modacı Nur Yerlitaş'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar herkesi şoke edecek cinsten.