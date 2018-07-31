Hadise'nin ablasından şaşırtan sözler: İstediğimi silerim

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşayan Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Hülya Açıkgöz'den bu iddialara açıklama geldi.

Hadise'nin ablasından şaşırtan sözler: İstediğimi silerim

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşayan Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Hülya Açıkgöz'den bu iddialara açıklama geldi. Hadise, stil danışmanlığını üstlenen kardeşi Derya Açıkgöz ile de çalışmama kararı almıştı. Yaşananların ardından abla Hülya Açıkgözden şaşırtan bir hamle geldi. Hülya Açıkgöz, kardeşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

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Hadise'nin ablasından şaşırtan sözler: İstediğimi silerim

Abla Hülya Açıkgöz Habertürk’ten Bülent İpek’e yaptığı açıklamada “Bundan sonra birlikte çalışmayacağımız iddiası doğru değil. Olaydan sonra iş konusunu aramızda hiç konuşmadık. Biz Açıkgöz ailesi ayrılmayız. Instagram profili, adı üstünde benim profilim, istediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında.'' ifadelerini kullandı.

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Hadise'nin ablasından şaşırtan sözler: İstediğimi silerim

Basında yer alan iddialara göre anne Açıkgöz, kızlarının para yüzünden kavga etmelerine sıkıldığı ve bu yüzden intihar ettiği iddia edilmişti.

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Hadise'nin ablasından şaşırtan sözler: İstediğimi silerim

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