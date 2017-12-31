Hadise'den şoke eden açıklama her şeyi bir bir anlattı

Hadise'den şoke eden açıklama her şeyi bir bir anlattı

Hadise'nin bu yılbaşı konser için gelen 1 milyon TL'lik teklifi reddettiği ve yeni yılı ‘Sıfır Tolerans’ klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisi Aurilien Muller'le Paris'te geçireceği iddia edilmişti. Fakat Posta'da yer alan habere göre, ünlü popçu, yılbaşına 6 gün kala ilişkisini bitirdi. Bu ayrılığın sebebi ise Aurilien'in cimriliği...

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Hadise'den şoke eden açıklama her şeyi bir bir anlattı

Hadise, özel hayatıyla ilgili çıkan haberlere bir bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, “Ben bu beraberliği hiçbir zaman konfirme etmedim ki bir ayrılık olsun. İkincisi ben annemle alakalı ciddi bir sağlık konusu dışında işimi asla hiçbir şey için iptal etmem. Bu yıl ailemle vakit geçireceğim. Sanırım 7 yıldır ilk defa yılbaşında sahne almayacağım. Bu da benim için değişik olacak ve bunun heyecanını yaşıyorum. Evde olacağız. Sohbetler, yemekler yeni yılı karşılayacağız.” dedi.

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Hadise'den şoke eden açıklama her şeyi bir bir anlattı

Sanatçıların yılbaşı sahnelerinden aldıkları rakamlarla ilgili olarak yapılan haberler sorulan Hadise, şunları söyledi: “Bu rakamlarla ilgili haberleri okurken gerçekten gülüyoruz. Bence bütün diğer arkadaşlarımız da gülüyordur çünkü böyle rakamlar yok...

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Hadise'den şoke eden açıklama her şeyi bir bir anlattı

Yılbaşı ve bayramlar da tabii ki ailemizden uzak olduğumuz için aldığımız ücretlerden farklı alıyoruz ama bu yazılan rakamlar kesinlikle doğru değil. Böyle rakamlar olsa inanılmaz büyük sahneler kurulabilir. Sahnede sadece ben yokum bugün buraya sanırım 28 kişi benimle seyahat etti. Herkes evine ekmek parası götürüyor. Bu bir pasta ve bunu bölüyoruz.”

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