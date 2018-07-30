Hadise'den 'kardeşlerini sildi' iddiasına yanıt!

''AİLECE ATLATACAĞIZ'': Annesiyle ilgili olayı "Zehirlenme" olarak dile getiren Hadise, bu kez gelen sorulara "Bununla ilgili bir tane açıklama yaptım. Daha da bir şey söylemeceğim" dedi. Milliyet'in haberine göre; Kardeşleriyle sorunlar yaşadığı ile ilgili haberlere Hadise, "Bu süreçte sanırım çok haber çıkacak. Bu süreçte sizlerden biraz daha saygı bekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz bunu ailece atlacağız" ifadelerini kullandı.