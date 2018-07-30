Hadise'den 'kardeşlerini sildi' iddiasına yanıt!

Kardeşleriyle sorunlar yaşadığı ve annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Hadise, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz bunu ailece atlacağız" dedi.

Hadise'den 'kardeşlerini sildi' iddiasına yanıt!

Annesi Gülnihal Açıkgöz’ün 3 hafta önce intihar girişiminde bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen Hadise, Kaya Artemis Resort&Casino’da önceki akşam sahne aldıktan hemen sonra İstanbul’a döndü. Önceki gece 04.00'te Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Hadise, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Hadise'den 'kardeşlerini sildi' iddiasına yanıt!

''AİLECE ATLATACAĞIZ'': Annesiyle ilgili olayı "Zehirlenme" olarak dile getiren Hadise, bu kez gelen sorulara "Bununla ilgili bir tane açıklama yaptım. Daha da bir şey söylemeceğim" dedi. Milliyet'in haberine göre; Kardeşleriyle sorunlar yaşadığı ile ilgili haberlere Hadise, "Bu süreçte sanırım çok haber çıkacak. Bu süreçte sizlerden biraz daha saygı bekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz bunu ailece atlacağız" ifadelerini kullandı.

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Hadise'den 'kardeşlerini sildi' iddiasına yanıt!

NELER OLMUŞTU ? Modacı Nur Yerlitaş, “Hadise’nin annesi zehirlenmedi, intihar etti. Onlara doktor buldum, bana bir teşekkür etmediler” açıklamasını yapmıştı. Hadise bu açıklamanın ardından modacının saygısızlık ettiğini ve kendisinden özür beklediğini açıklamıştı.

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Hadise'den 'kardeşlerini sildi' iddiasına yanıt!

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