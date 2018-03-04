Hadise'den kardeşine harcama uyarısı

Hadise, imaj danışmanlığını yapan modacı kardeşi Derya Açıkgöz'ü son zamanlarda harcamaları abarttığı için dikkatli olması konusunda uyardı.

Hadise, imaj danışmanlığını yapan modacı kardeşi Derya Açıkgöz'ü son zamanlarda harcamaları abarttığı için dikkatli olması konusunda uyardı. Hadise’nin imaj danışmanlığını modacı kardeşi Derya Açıkgöz yapıyor. Posta'nın haberine göre Derya Açıkgöz, Hadise’nin stili ile ilgili masrafları ve kendi ihtiyaçlarını ablasının ödediği kredi kartından karşılıyor.Seksi popçu, son zamanlarda harcamaları abartan kardeşini dikkatli olması için uyarmış Twitter

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Hadise, imaj danışmanlığını yapan modacı kardeşi Derya Açıkgöz'ü son zamanlarda harcamaları abarttığı için dikkatli olması konusunda uyardı. Hadise’nin imaj danışmanlığını modacı kardeşi Derya Açıkgöz yapıyor. Posta'nın haberine göre Derya Açıkgöz, Hadise’nin stili ile ilgili masrafları ve kendi ihtiyaçlarını ablasının ödediği kredi kartından karşılıyor.Seksi popçu, son zamanlarda harcamaları abartan kardeşini dikkatli olması için uyarmış Twitter

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Hadise, imaj danışmanlığını yapan modacı kardeşi Derya Açıkgöz'ü son zamanlarda harcamaları abarttığı için dikkatli olması konusunda uyardı. Hadise’nin imaj danışmanlığını modacı kardeşi Derya Açıkgöz yapıyor. Posta'nın haberine göre Derya Açıkgöz, Hadise’nin stili ile ilgili masrafları ve kendi ihtiyaçlarını ablasının ödediği kredi kartından karşılıyor.Seksi popçu, son zamanlarda harcamaları abartan kardeşini dikkatli olması için uyarmış Twitter

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