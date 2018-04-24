Hadise'den Ebru Şancı'ya 'bacak' cevabı!

Ebru Şancı, Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazmıştı. Hadise ise, "Yaradan güzel bakmayı, güzel niyetler taşımayı nasip eylesin. Herkes gönlüne göre bakar, görür" diyerek Şancı'ya cevap verdi.

Hadise'den Ebru Şancı'ya 'bacak' cevabı!

Maltepe'de verdiği konserle hayranlarıyla buluşan Hadise, giydiği kıyafetle geceye damgasını vurdu. Kendisini izlemeye gelen hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatan Hadise'nin kilolu hali dikkat çekti. Hadise'nin Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar da 'photoshop' çıkınca şarkıcı, eski manken Ebru Şancı'nın diline düştü.

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Hadise'den Ebru Şancı'ya 'bacak' cevabı!

'BACAKLAR ROBERTO CARLOS GİBİ': Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı. Bu yorum eski mankenin takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.

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Hadise'den Ebru Şancı'ya 'bacak' cevabı!

'HERKES GÖNLÜNE GÖRE BAKAR, GÖRÜR': Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hadise, kendisini eleştirenlere şu yanıtı verdi: "Photoşop deniyor, o deniyor, bu deniyor. Oysa bizim basına sunduğumuz her türlü fotoğraf katkısız ve doğaldır. Yeri gelir göbeğim çıkar, yeri gelir çorabım kaçar. Önemli olan niyettir. Yaradan güzel bakmayı, güzel niyetler taşımayı nasip eylesin. Herkes gönlüne göre bakar, görür."

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