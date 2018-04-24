Hadise'den Ebru Şancı'ya 'bacak' cevabı!

'HERKES GÖNLÜNE GÖRE BAKAR, GÖRÜR': Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hadise, kendisini eleştirenlere şu yanıtı verdi: "Photoşop deniyor, o deniyor, bu deniyor. Oysa bizim basına sunduğumuz her türlü fotoğraf katkısız ve doğaldır. Yeri gelir göbeğim çıkar, yeri gelir çorabım kaçar. Önemli olan niyettir. Yaradan güzel bakmayı, güzel niyetler taşımayı nasip eylesin. Herkes gönlüne göre bakar, görür."