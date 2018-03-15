Hadise'den çok konuşulacak klip yoksa pes mi etti!

Hadise, geçtiğimiz aylarda sözleri Nehir Kıyıcı'ya bestesi Metehan Köseoğlu'na ait olan 'Sıfır Tolerans' parçası için klip çekmişti. Paris’ten gelen manken Aurelien Muller'in ünlü popçuya eşlik ettiği klipteki cesur görüntüler ise gündeme bomba gibi oturmuştu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da, Hadise'nin klibini 'erotik filmin bir tık altı'na benzeterek, klibin yayınlandığı kanallara ceza kesmişti. Kararın ardından Hadise'den de yanıt gecikmemiş ünlü şarkıcı, erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini belirterek yazdığı sözlerin sonuna 'Ahlaksızlık Sizin Kafanızda' hashtagini açmıştı.
“Boyun eğmeyeceğim” diye isyan eden Hadise'nin önceki gün sözü Gökhan Şahin'e, müziği Emrah Karaduman'a ait 'Farkımız Var' adlı şarkısının klibi yayınlandı.
Hadise, klip boyunca montunu üzerinden çıkarmadı. Yine boydan detayların az olup, pantolon giymesi de dikkat çeken bir başka detay oldu. Ayrıca klibinde erkek modellerin yer almaması da gözlerden kaçmadı. İşte o klip...
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