Hadise'den çok konuşulacak klip yoksa pes mi etti!

Bir önceki klibi müstehcen sahneler içerdiği gerekçesiyle yasaklanan Hadise, önceki gün yeni bir kliple izleyici karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının Farkımız Var adlı klibindeki detaylar ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

Hadise, geçtiğimiz aylarda sözleri Nehir Kıyıcı'ya bestesi Metehan Köseoğlu'na ait olan 'Sıfır Tolerans' parçası için klip çekmişti. Paris’ten gelen manken Aurelien Muller'in ünlü popçuya eşlik ettiği klipteki cesur görüntüler ise gündeme bomba gibi oturmuştu. Twitter

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da, Hadise'nin klibini 'erotik filmin bir tık altı'na benzeterek, klibin yayınlandığı kanallara ceza kesmişti. Kararın ardından Hadise'den de yanıt gecikmemiş ünlü şarkıcı, erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini belirterek yazdığı sözlerin sonuna 'Ahlaksızlık Sizin Kafanızda' hashtagini açmıştı. Twitter

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“Boyun eğmeyeceğim” diye isyan eden Hadise'nin önceki gün sözü Gökhan Şahin'e, müziği Emrah Karaduman'a ait 'Farkımız Var' adlı şarkısının klibi yayınlandı. Twitter

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