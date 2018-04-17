Hadise'den Coachella festivalinden renkli pozlar

Cuma günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan Coachella festivalinden renkli kareler gelmeye devam ediyor. Yılın en büyük festivali olarak tanımlanan etkinliğe Türkiye'den ve dünyadan birçok isim katılıyor. 3. günü devam eden festivale katılan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından renki karelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor.
ABD'nin Coachella Vadisi’nde düzenlenen, en büyük açık hava festivali Coachella’ya katılan ünlü isimler arasında Hadise'de var. Ünlü şarkıcı festivalden renkli karelerini sosyal medyadan yayınlıyor. Etkinlik için aylar öncesinden ABD'ye giden 32 yaşındaki şarkıcıya kardeşi Derya Açıkgöz de eşlik ediyor. İşte Hadise'nin Coachella paylaşımları...
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