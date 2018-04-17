Hadise'den Coachella festivalinden renkli pozlar

Cuma günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan Coachella festivalinden renkli kareler gelmeye devam ediyor. Yılın en büyük festivali olarak tanımlanan etkinliğe Türkiye'den ve dünyadan birçok isim katılıyor. 3. günü devam eden festivale katılan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından renki karelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor.