Hadise transparan kıyafeti ile O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Bu akşam büyük finalin gerçekleşeceği Tv 8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının yarı finaline Hadise damga vurdu. Finale sadece bir yarışmacısını götürebilen Hadise'nin transparan kıyafeti olay oldu. Sütyen gösteren transparan kıyafet, sosyal medyayı ikiye bölerken hem iyi hem de kötü yorumlar yapıldı.
Yarı finalde yine güzelliğiyle göz dolduran Hadise'nin bu kıyafetine, "Sadece sütyen giymiş", "Giyinmeseydin daha iyiydi" yorumları yapılırken, bazıları da "Bu nasıl kıyafet, aileyle izliyoruz" şeklinde tepki gösterdi. İşte Hadise'nin kıyafetine gelen tepkilerden bazıları...
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