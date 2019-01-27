Hadise transparan kıyafeti ile O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Bu akşam büyük finalin gerçekleşeceği Tv 8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının yarı finaline Hadise damga vurdu. Finale sadece bir yarışmacısını götürebilen Hadise'nin transparan kıyafeti olay oldu. Sütyen gösteren transparan kıyafet, sosyal medyayı ikiye bölerken hem iyi hem de kötü yorumlar yapıldı.

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