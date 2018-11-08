Hadise O Ses Türkiye setinde eteğini kaldırıp paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı

Tv8'de O Ses Türkiye'nin çekimleri devam ederken Hadise, set arasında paylaştığı 6 saniyelik videoyla gündeme bomba gibi oturdu.

Son yıllarda ablalarıyla olan kavgaları yüzünden mahkemelik olan ve gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Hadise, O Ses Türkiye'nin başlamasıyla kendisini işine verdi. Yaptığı konserler kadar O Ses Türkiye'deki performansıyla da gündemde olan Hadise eteğini kaldırırken verdiği pozunu hayranlarıyla paylaştı Twitter

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O Ses Türkiye'nin çekimleri esnasında sosyal medya hesabından bolca fotograflar paylaşmayı ihmal etmeyen güzel şarkıcı verdiği pozla çok konuşuldu. 33 yaşındaki Hadise, meslektaşı Sibel Can ile özdeşleşen etek kaldırma hareketini yaptı. Twitter

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Geçtiğimiz akşam Sıla ile Ahmet Kural arasındaki mahkemelik olan olaylı kavgayı yorumlayan Hadise, "Tabii ki şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adalet yerini bulacaktır" dedi. Twitter

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