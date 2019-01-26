Hadise hayalini gerçekleştirmek için servetini ortaya koydu!

Takıntılı hayranı oturduğu sitenin tellerinden atlayıp evine girmeye çalışınca büyük bir şok yaşayan Hadise, bu olayın ardından hayalini gerçekleştirmeye karar verdi ve oturduğu evi satışa çıkardı.
Gecce'de yer alan habere göre; jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye'den bölüm başına 70 bin lira, konserlerinden ise 150 bin lira alan güzel popçu, beğendiği 10 milyon liralık evi satın alabilmek için harekete geçti.
ANNESİNİ ZİYARET ETTİ: Öte yandan taşınma telaşıyla uğraşan Hadise, annesini de ihmal etmedi ve Türkiye'de sıkıntılı günler yaşadıktan sonra Belçika'ya giden Gülnihal Hanımı ziyaret etti.
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