Hadise doktorunu dinlemedi sahnede şov yaptı

Ünlü şarkıcı Hadise, Gelsenkirchen kentinde bulunan Amphitheater'de Kazel Events tarafından düzenlenen Multi Yaz Festivali'nde sahne aldı. Hadise'yi izlemek isteyen müzikseverler, Gelsenkirchen ve çevresinden Amphi tiyatro alanına akın etti. Özel orkestrası ve dancı grubu ile sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.
Sol ayağında çizme, sağ ayağında ise medikal bir ayakkabı ile sahne alan Hadise bir ara hayranlarına, "Gördüğünüz gibi ayağımda bir sakatlık var. Doktorum sahneye çıkmazsan iyi olur dedi, ama ben hayır ne gerekiyorsa verin ben çıkacağım dedim. Belki tam olarak performans gösteremiyorum, ama bir aradayız, beraberiz buda beni mutlu etti. Çok ağrılarım oldu, kaç gündür yatıyorum. Kendimi çok kötü hissettiğim anlar oldu, ama buraya geldiğimde organizatörler bana çok iyi baktı" dedi.
Konser için geldiği otelde yaşadığı bir anısını da hayranları ile paylaşan Hadise, "Otel girişinde tekerlekli sandalyede bacağını kaybetmiş bir adam gördüğüm, yinede şükür Allah'ım buradayım, seyircimle karşılaşacağım dedim" diye anlattı.
Perşembe başlayan ve Pazar günü erecek olan Multi Yaz Festivali'nde bugün İrem Derici ile Cem Belevi sahne alacak.
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