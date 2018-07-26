Hadise çıldırdı: Benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştınız..

Hadise, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla, Yerlitaş'a tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hadise, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla, Yerlitaş'a tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Anne... Her zaman dile getirmişimdir bu kelimenin büyüklüğünü, derinliğini, anlamını... Birkaç hafta önce her zaman en değerlim olan annem ile ilgili üzücü bir olay yaşadık... Benim özel hayatımda yaşadığım durumu, hayatımda bir defa gördüğüm bir insan tarafından magazin programına bağlanıp konu edilmesini kınıyorum. Anlam veremiyorum! Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

Biz yaşadığımız durum karşısında kimin hangi doktoru aradığını bilmeden ve sadece annemizin durumunu düşünürken, “Bana teşekkür edebilirdiniz sizi ayıplıyorum” diye gelen bir mesaj söz konusu. Ben bu kişinin doktor konusunda yardımcı olduğunu sonra öğrendim ve öğrendiğim an aradım, teşekkür ettim. Bir insan böylesi bir üzüntü yaşarken kimlere teşekkür edelim diye düşünemez! Önce insan annesini, ailesini düşünür sonra gereken teşekkürlerini iletir! İnsanlar böyle bir üzüntü yaşarken “Beni aramadınız bana teşekkür etmediniz sizi ayıplıyorum” diye mesaj atılmaz.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

Asıl o mesajı attığınız için, üstüne benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştığınız için, özür dilemesi gereken kişi sizsiniz.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 11