Hadise cesur kıyafeti için paraya kıymış! Dudak uçuklatan rakam

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması 'O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Hadise'nin yarı final için tercih ettiği cesur kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı.

Hadise cesur kıyafeti için paraya kıymış! Dudak uçuklatan rakam

Ünlü şarkıcı Hadise, jürisi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının yarı finalinde giydiği transparan kıyafetle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadise'ye bazı takipçileri kıyafetin rüküş ve çok cesur olduğu yönünde eleştiriler yöneltirken, güzel popçunun bu kombin için dudak uçuklatacak bir masraf yaptığı ortaya çıktı.

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Hadise cesur kıyafeti için paraya kıymış! Dudak uçuklatan rakam

Bir takipçisi kıyafetin Hadise'ye yakışmadığını belirterek "Hadise'yi stil olarak kim giydiriyorsa lütfen hemen bu stilini değiştirmeli. O ne rüküş bir kıyafet" yorumunu yaparken bir başka takipçisi de "Hadise üzerine bluz giymeyi unutmuş" diyerek kombini çok açık bulduğunu belirtti.

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Hadise cesur kıyafeti için paraya kıymış! Dudak uçuklatan rakam

Bir süre önce modacı kardeşiyle yollarını ayıran ünlü şarkıcının sosyal medyayı ikiye bölen kombininin fiyatı da ortaya çıktı. Hadise'nin yarı final gününde giydiği kombin için 22 bin TL ödediği öğrenildi.

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Hadise cesur kıyafeti için paraya kıymış! Dudak uçuklatan rakam

Hadise, Dolce&Gabbana markalı transparan bluz için 3,895 TL, Gucci marka pantolon için 12,985 TL, Alaia marka bantlı ayakkabısı içinse 4,900 TL ödedi. İşte sosyal medyadan ünlü şarkıcının kıyafetine yöneltilen bazı eleştiriler...

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