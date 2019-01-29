Hadise cesur kıyafeti için paraya kıymış! Dudak uçuklatan rakam

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması 'O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Hadise'nin yarı final için tercih ettiği cesur kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı.

Ünlü şarkıcı Hadise, jürisi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının yarı finalinde giydiği transparan kıyafetle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Hadise'ye bazı takipçileri kıyafetin rüküş ve çok cesur olduğu yönünde eleştiriler yöneltirken, güzel popçunun bu kombin için dudak uçuklatacak bir masraf yaptığı ortaya çıktı. Twitter

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Bir takipçisi kıyafetin Hadise'ye yakışmadığını belirterek "Hadise'yi stil olarak kim giydiriyorsa lütfen hemen bu stilini değiştirmeli. O ne rüküş bir kıyafet" yorumunu yaparken bir başka takipçisi de "Hadise üzerine bluz giymeyi unutmuş" diyerek kombini çok açık bulduğunu belirtti. Twitter

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Bir süre önce modacı kardeşiyle yollarını ayıran ünlü şarkıcının sosyal medyayı ikiye bölen kombininin fiyatı da ortaya çıktı. Hadise'nin yarı final gününde giydiği kombin için 22 bin TL ödediği öğrenildi. Twitter

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