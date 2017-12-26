Hadise aşk için serveti elinin tersiyle itti!

Her yeni yılı sahnede karşılayan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez parayı değil, aşkı seçti. Konser için gelen 1 milyon TL’lik teklifi geri çeviren şarkıcı, 2018’i sevgilisi Aurelien Muller’le karşılayacak. Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisinin “Sana Paris’te unutamayacağın bir yeni yıl yaşatacağım” teklifini geri çevirmedi.