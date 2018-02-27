Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'de sahne alan Hadise, teknik bir aksaklık sonucu sahnede sesini duyamayınca çılgına dönmüştü. Önceki gün Hollanda'nın Amsterdam şehrinde sahne alan Hadise, gene bir talihsizlik yaşadı.

Son dönemlerde cesur klibi ile magazin basınının gündemini meşgul eden 32 yaşındaki şarkıcı Hadise, Amsterdam konserinde hayranları tarafından sahnede yuhalandı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın en ünlü gece kulüplerinden birinde sahne olan Hadise, yaşanan teknik aksaklık yüzünden sahnede zor anlar yaşadı. Bir süre mikrofonu sesi çıkmayan Hadise, alandakiler tarafından yuhalanmaya başlandı. Kısa süre sonra düzelen problemin ardından şarkıcı Hadise, konserine devam etti. ŞarkıcıHadise geçtiğimiz günlerde klibinin erotik bulunmasına yönelik eleştirilere sert karşılık vermesiyle gündem olmuştu.