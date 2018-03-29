Hadise Ahmet Kural aşkı tekrar mı başlıyor?

Sıla zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ne kadar büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak bundan 1,5 ay önce ikilinin ilişkisi başladığı gibi sürpriz bir şekilde sona erdi.Taraflar, konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı. İlişkinin ise Ortaya atılan iddialara göre; Sıla'nın, Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural'ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla'ya tokat attı. Şarkıcı Sılanın Ahmet Kuralı takipten çıkarmasıyla ortaya çıkan ayrılık hakkında ikiside sessizliğini sürdürdü.
Haklarında dayağa varan iddialar ortaya atılan çiftten son olarak dost olduklarına dair açıklamalar gelmişti. Hatta Sıla'nın Ahmet Kural'ı yeni filmi 'Ailecek Şaşkınız' için arayıp tebrik ettiği iddia edilmişti...
YENİ BOMBA PATLADI; Hadise ve Ahmet Kural'dan yeni bir aşk mı doğuyor? Bir partide yakınlaşarak adı aşk dedikodularına karışan ikili yakınlaşınca sosyal medya affetmedi. Amerika'da tatilde olan Hadise ile Ahmet Kural mesajlaşıyor.
Ahmet Kuralın daha önceki Sılayla olan ilişkisi magazin dünyasının en sürprizli aşklarından biri olmuştu Şarkıcı Sıla ve Ahmet kuralın aşkı. Aşkları öyle bir ses getirmişti ki ikili hakkında yapılan sosyal medya paylaşımları onları trend listesine sokmuştu.
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