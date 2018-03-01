Hadımköy'de bir kadın 5 katlı bir inşaatın tepesine çıktı

Olay, E-5 Otoyolu Hadımköy mevkinde bulunan bir inşaata meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir inşaatın tepesine çıkan bir kadın intihar edeceğini söyleyip bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de balkonu altına branda açtı. Kadını ikna etme çalışmaları sürerken, inşaat çevresine toplanan vatandaşlar da çalışmaları telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Vatandaşların merakı yüzünden de trafikte aksamalar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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